7 de setembro: desfile bicentenário da Independência terá 55 agremiações em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, convida a todos para o Desfile de 7 de Setembro que, neste ano, contará com a participação de 55 agremiações, entre escolas municipais, estaduais e particulares, unidades do Programa Municipal da Juventude (PMJ), forças de segurança, grupos, clubes, fundações, cooperativas e órgãos públicos.

Para celebrar o bicentenário da Independência do Brasil, o município prepara um ato cívico especial, com ampla participação da sociedade, especialmente das unidades educacionais. O hasteamento das bandeiras do Brasil, do estado de Minas Gerais e do município de Poços de Caldas está marcado para 8h do feriado de 7 de Setembro, na Praça Pedro Sanches. O Hino Nacional Brasileiro será executado pela Banda da Polícia Militar, enquanto o Hino da Independência estará sob a responsabilidade da Banda Maestro Azevedo.

Já o pronunciamento do prefeito Sérgio Azevedo será às 8h15min e, na sequência, terá início o desfile, com saída da Rua Minas Gerais, esquina com Pernambuco, em direção à Praça Pedro Sanches. “Depois de dois anos sem a realização do tradicional desfile de 7 de Setembro, por conta da pandemia da Covid-19, vamos poder nos encontrar novamente nesta data tão especial, que celebra o bicentenário da Independência do Brasil, resgatando e valorizando o espírito cívico, principalmente entre as nossas crianças, adolescentes e jovens”, destaca a secretária municipal de Educação, Maria Helena Braga.

“O desfile de 7 de Setembro é uma tradição de Poços de Caldas, que contou com apresentações memoráveis ao longo da história. Muitas cidades já não têm mais esse ato cívico e, para nós, é muito importante não só conseguir manter como incentivar e ampliar a participação”, ressalta o prefeito Sérgio Azevedo.

As bandeiras serão arriadas às 18h do dia 7 de Setembro. No caso de tempo chuvoso, cada agremiação decidirá se participa ou não do desfile. “Visando preservar o objetivo da data e devido ao aumento do número de participantes, a organização solicita a todos as instituições que respeitem rigorosamente os horários de concentração dos grupamentos e que o desfile seja realizado de forma contínua durante todo o trajeto, não sendo permitidas apresentações em frente ao palanque”, informa a coordenadora da Divisão Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Marta Sueli de Andrade.