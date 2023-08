Rota do Vulcão vai agitar o fim de semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A partir de sexta (18), Poços de Caldas sedia a última etapa da Maratona Rota do Vulcão, competição de mountain bike XCM. O festival terá presença de grandes nomes do esporte, palestras, passeios, shows e outras atividades.

A previsão é de que 400 ciclistas participem da competição, incluindo atletas de destaque no cenário nacional, como Renato Rezende, Weimar Pettengill, Sherman Trezza, Indião Desligado e Romilson de Jesus.

Na categoria XCM, os terrenos são uma mescla de terra, trilhas e asfalto. A largada das provas será no Bortolan, às 8h, no domingo (20). As categorias são elite, pró, e-MTB pró, com percurso de 45 km e 1.650 m de altimetria, e também sport, e-MTB sport e mamute, com distância de 32 km e 1.200 m de altimetria.

A programação inclui apresentações musicais tendas da Liga das Cervejarias Vulcânicas, espaço kids, tenda “não-alcóolicos”, lounge, palestras, expositores, passeios de bicicleta, caminhada, corrida, passeios de turismo rural e prática de stand up paddle no Bortolan.

O evento tem patrocínio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e é organizado pela Associação de Ciclistas de Poços de Caldas.

Rota do Vulcão

A Rota do Vulcão foi criada pela Associação de Ciclistas de Poços de Caldas com o apoio dos 13 municípios que fazem parte dela. É um programa de cicloturismo em que o ciclista percorre 350 km pela antiga área vulcânica que caracteriza a região, tendo um acúmulo de altimetria de mais de 9 mil metros.