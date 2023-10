Motorista morre após grave acidente na rodovia MGC 146

Um grave acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira, 30, na rodovia MGC 146. O motorista de 35 anos foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Andradas, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

A vítima que conduzia um veículo corsa seguia sentido Poços/Andradas quando perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com um caminhão que seguia no sentido oposto. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.