O objetivo é finalizar o trabalho ainda nessa quinta-feira (10) para depois voltar a atenção apenas para o rescaldo e monitoramento

Alice Dionisio | 11h

Cerca de 50 pessoas, entre militares do Corpo de Bombeiros e voluntários, trabalham desde o último domingo (06) no combate às chamas em Águas da Prata.

O incêndio teve início no pé da Serra da Mantiqueira e por conta do período de estiagem, o fogo acabou se espalhando para o Parque Estadual da cidade, que abrange uma área de mais de 50 hectares de conservação de espécies da flora em extinção.

Segundo a prefeitura, dois helicópteros e dois aviões foram enviados pelo governo do estado para auxiliar no trabalho. As aeronaves levam cerca de 545 litros d’água e despejam em pontos estratégicos do incêndio.

Um acampamento de apoio foi montado na entrada do parque. Água, lanche, suco, isotônico e uma ambulância ficam disponíveis 24h para bombeiros, brigadistas e voluntários. Porém, o Coronel Briciurg, comandante da operação, pede que as pessoas sem treinamento não adentrem à mata. “Agradecemos a colaboração de todos e pedimos que tragam as informações para o Corpo de Bombeiros ou para nossos postos de comando” orienta.

Uma forma de ajudar que a Erika Lina encontrou foi produzir abafadores. “Graças as doações de pessoas que amam Águas da Prata, conseguimos realizar a campanha para arrecadar a matéria prima para produção. Estava difícil de encontrar pra comprar na nossa região, então se não tem vamos produzir, não é?!” afirma.

Cerca de 30 abafadores já foram feitos. Como a situação em Águas da Prata já está sendo controlada, o objetivo é ajudar a cidade vizinha, São João da Boa Vista, que sofre com o mesmo problema.

São João da Boa Vista

Moradores registraram o incêndio começando na tarde da última sexta-feira (04), na Serra da Paulista. A atriz Giovanna Lancelloti, que possui um sítio próximo ao local da área atingida tem usado as redes sociais – com mais de 8 milhões de seguidores – para pedir a ajuda das autoridades, inclusive do governador de São Paulo e agradecer o trabalho do Corpo de Bombeiros “Os bombeiros estão dando o melhor deles, mas realmente eles também estão de mãos atadas, porque o caminhão não entra ali na mata fechada e a mangueira deles tem uma capacidade de até 50 metros, então estão apagando ao redor mas o epicentro está só aumentando. Já foram dez quilômetros de mata perdida. O que a gente precisa é de reforço aéreo”, afirmou.

Emocionada, a atriz mostrou o “mar de fogo” que tomou conta dos arredores do sítio de sua família. Ela se disse “exausta” com a situação e deixou a entender que fará uma denúncia contra o dono de uma propriedade da região, por considerar que o incêndio teve início de forma intencional.

Segundo militares, a causa do incêndio ainda não foi confirmada. O local é de difícil acesso, devido a mata fechada e possui muitos buracos e paredões de pedra, o que atrapalha ainda mais o trabalho.

Animais silvestres

O centro universitário Unifeob iniciou a montagem de um hospital de campanha para socorrer os animais feridos nos incêndios que desde o final de semana destroem a vegetação do Parque Estadual de Águas da Prata e na Serra da Paulista, em São João da Boa Vista.

“Estamos com o hospital veterinário de prontidão para casos de emergência de animais silvestres que foram recuperados tanto na Paulista quanto na Prata. E além disso, estamos mandando uma equipe para o hospital de campanha para fazer triagem, no sítio da Maria Smith, no Km 7,5. A gente vai estar lá para os primeiros socorros”, afirma o reitor João Octávio Bastos Junqueira, em nota divulgada pela prefeitura de São João da Boa Vista.

