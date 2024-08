Cine Marquise Ultravisão: Longlegs Vínculo Mortal e Estômago 2 – O Poderoso Chef nas estreias da semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Sábado tem a Maratona Especial de Harry Potter com ingressos por 14 reais

Vem aí mais um final de semana com muitos motivos para você visitar o cinema de rua de Poços. A programação está repleta de novidades, maratona de nostalgia e grandes sucessos que seguem em cartaz!

No terror LONGLEGS – VÍNCULO MORTAL, a agente do FBI Lee Harker (Maika Monroe) é designada para um caso envolvendo um serial killer impiedoso que se autointitula LONGLEGS (Nicolas Cage). O assassino costuma deixar pistas com símbolos nas cenas do crime que apenas a agente é capaz de decifrar. A investigação toma rumos inesperados, enquanto Harker descobre uma conexão macabra com o assassino. Classificação Indicativa 18 anos.

LONGLEGS – VÍNCULO MORTAL – ESTREIA

Som. Qui. – 16h40 (DUB) / 21h15 (LEG)

Sex., Ter. e Qua – 16h40 (DUB) / 18h50 (DUB) / 21h00 (LEG)

Som. Sáb. – 21h20 (LEG)

Som. Dom. – 14h30 (DUB) / 16h40 (DUB) / 18h50 (DUB) / 21h00 (LEG)

Som. Seg. – 16h40 (DUB)

Quinze anos após o primeiro filme, Raimundo Nonato (João Miguel) é o chef dos chefs na prisão, encantando com seu talento culinário e sua saborosa lábia tanto o diretor do presídio quanto o veterano líder dos detentos (Paulo Miklos). Até que um terceiro chefão, o mafioso italiano Dom Caroglio (Nicola Siri), chega para disputar o controle da penitenciária e o privilégio de ser servido pelo carismático cozinheiro. É drama e comédia nacional na tela do Marquise Ultravisão. Classificação Indicativa 18 anos.

ESTÔMAGO 2 – O PODEROSO CHEF – ESTREIA

18h30 (NAC) (Exc. Sáb.) / 21h10 (NAC) (Exc. Sáb.)

O próximo sábado, 31 de agosto, será especial para os fãs de Harry Potter. É que a trilogia: Harry Potter e a Pedra Filosofal, Harry Potter e a Câmara Secreta e Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban será exibida em uma maratona imperdível e somente neste dia. Os ingressos para qualquer um destes três filmes terão preço único de R$ 14,00 (quatorze reais), cada. Confira os horários:

MARATONA HARRY POTTER – HARRY POTTER E A PEDRA FILOSOFAL – SESSÃO ESPECIAL

Som. Sáb. – 14h15 (DUB) / 17h30 (DUB) / 20h45 (DUB)

Som. Sáb. – 15h00 (DUB)

MARATONA HARRY POTTER – HARRY POTTER E A CÂMARA SECRETA – SESSÃO ESPECIAL

Som. Sáb. – 14h00 (DUB) / 17h15 (DUB) / 20h30 (DUB)

Som. Sáb. – 18h00 (DUB)

MARATONA HARRY POTTER – HARRY POTTER E O PRISIONEIRO DE AZKABAN – SESSÃO ESPECIAL

Som. Sáb. – 21h10 (DUB)

CONTINUAM EM CARTAZ:

HAROLD E O LÁPIS MÁGICO

16h10 (DUB) (Exc. Sáb.)

Som. Dom. – 14h00 (DUB)

O CORVO

19h00 (DUB) (Exc. Sáb.)

PISQUE DUAS VEZES

16h20 (LEG) (Exc. Sáb.)

TIPOS DE GENTILEZA

15h55 (LEG) (Exc. Sáb.)

ALIEN: ROMULUS

21h20 (LEG) (Exc. Sáb.)

É ASSIM QUE ACABA

18h15 (DUB) (Exc. Sáb.) / 20h50 (DUB) (Exc. Sáb.)

Som. Sáb. – 18h40 (DUB)

MEU MALVADO FAVORITO 4

Som. Sáb. – 14h30 (DUB)

Som. Dom. – 14h10 (DUB)

DIVERTIDA MENTE 2

Som. Sáb. – 16h30 (DUB)

Som. Dom. – 14h20 (DUB)

Dica Marquise: passe na Bombonière e garanta nossos combos especiais com baldes colecionáveis e aquela pipoca que só no Cine Marquise tem!

Verifique as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio.

COMPRE ANTES EM cinemarquise.com.br . Siga nas redes sociais @cinemarquise.ultravisaõ .