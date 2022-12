Artista visual leva arte para Santa Casa

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Beatriz Aquino

Com o objetivo de deixar o ambiente hospitalar mais humanizado, a artista visual Lo Firmino, realizou voluntariamente, uma grande pintura na Ala C do Hospital. O objetivo da artista, assim como o da Santa Casa, que doou as tintas para o trabalho, foi trazer um ambiente mais humanizado para uma das alas mais carentes da Irmandade.

O tema escolhido pela artista para a pintura foi a natureza, segundo ela, porque representa a vida e traz esperança.

“Nós achamos melhor fazer algo mais relacionado à natureza, algo mais abstrato, porque a natureza é vida e traz mais esperança para as pessoas que estão em um momento difícil. A arte tem esse papel de ajudar, ela está presente em todos os momentos e, aqui no Hospital, ela veio trazer esperança aos pacientes”, explica Lo Firmino.

A artista conta como surgiu a oportunidade para realizar esse trabalho.

“Ano passado, a Natália, que é a arquiteta aqui da Santa Casa, entrou em contato comigo para realizarmos a pintura em um quarto, mas analisamos e vimos que era melhor fazer no corredor, já que iria ser algo mais abrangente. A Ala C é uma ala do SUS, que contempla muitos tipos de pessoas, com os mais variados tipos de doença. Por isso, a gente achou muito legal fazer no corredor para atender todas essas pessoas”, disse a artista.

Natália Siqueira, arquiteta do Hospital, explica que existem vários estudos que comprovam que o espaço humanizado ajuda tanto na recuperação do paciente quanto na saúde dos colaboradores. Oferecer um ambiente cada vez mais humanizado, trazendo mais conforto e segurança para os pacientes tem sido uma busca contínua da Santa Casa de Poços.

“A Ala C é uma ala utilizada para pacientes do Sistema Único de Saúde e é uma ala que há tempos a gente quer promover essa questão da humanização. E foi muito importante esse trabalho desenvolvido junto com a Lo. Estudos provam que esse tipo de trabalho tem um impacto direto não só nos pacientes, como também em toda a equipe que trabalha no setor”, ressaltou a arquiteta.