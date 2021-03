A partir da próxima segunda, eventos esportivos estão suspensos em Minas Gerais

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Governo de Minas informa que eventos esportivos, ainda que sem público e com transmissão televisiva, serão suspensos no estado em razão da onda roxa a partir da próxima segunda-feira (22/3).

Os jogos do Campeonato Mineiro de Futebol e da SuperLiga de Vôlei programados até o próximo domingo (21/3) serão realizados, respeitando protocolos de segurança, no período diurno, em horários que permitam o deslocamento de profissionais antes das 20h, período em que se inicia a restrição de circulação de pessoas .

No caso da Superliga, foi permitida a participação de jogos com times de outros estados, já que as delegações já se encontram todas nos municípios onde os eventos serão realizados.

A definição ocorreu após reuniões com representantes da Federação Mineira de Futebol e da Federação Mineira de Voleibol.

Jogo da Caldense, em Poços de Caldas

Com o Estado de Minas Gerais entrando para a onda roxa de combate à COVID-19, várias medidas restritivas estão sendo tomadas. Entretanto na reunião entre o Governo de Minas Gerais e a Federação Mineira de Futebol, ficou definido que a quinta rodada do Campeonato Mineiro, na qual a Caldense enfrentará a URT no domingo às 16h, está mantida e os jogos serão realizados normalmente, seguindo todas as exigências sanitárias. Na segunda-feira será feita uma nova reunião para avaliar a continuação do Campeonato Mineiro.

Já o jogo entre Caldense e Vasco pela Copa do Brasil foi confirmado pela CBF para quinta-feira, dia 18. A partida foi antecipada para 17h30, para respeitar o “toque de recolher” estipulado pelo Governo Estadual entre 20h e 5h.