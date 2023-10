Polícia Militar apreende arma de fogo em execução a um mandado de busca e apreensão

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na manhã de ontem, 25 de outubro, as equipes do Tático Móvel, em coordenação com o Serviço de Inteligência do 29º Batalhão da Polícia Militar, realizaram uma operação bem-sucedida na Fazenda Rio Verde, situada no município de Caldas.

Cumprindo um mandado de busca e apreensão, as equipes se dirigiram ao local, cercando a residência alvo da operação. Ao chegar, foram recebidos pelo morador, que tentou desfazer-se de evidências comprometedoras. À prontidão e habilidade das equipes, foi possível descobrir um revólver calibre 38 e várias munições escondidas no telhado da casa.

A ação policial culminou na detenção de um homem de 47 anos.

ALCO – 29º BPM