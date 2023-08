A Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica em parceria com o Partage Shopping lança o primeiro concurso de redação

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O concurso faz parte das ações do Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e combate à violência doméstica.

O Partage Shopping Poços de Caldas recebeu no Cineflix Cinema, em parceria com a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica do 29° Batalhão da Polícia Militar, o Primeiro concurso de redação voltado para os estudantes do Nono ano do ensino fundamental, da rede municipal de ensino de Poços de Caldas. O evento faz parte das ações do Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e combate à violência doméstica.

Cerca de 100 alunos da cidade participaram do encontro, que teve como objetivo estimular a reflexão sobre a violência doméstica e promover ações de prevenção. Ao todo alunos de 12 escolas municipais da área urbana e rural vão participar do concurso que tem o apoio da Secretaria Municipal de Educação.

Nesta quarta-feira, 9, foi divulgado o tema da redação que os alunos das escolas municipais de Poços de Caldas irão desenvolver. Eles farão uma redação com o tema “Violência contra a mulher, como podemos combater?”. Os participantes receberam um kit contendo: caneta e bloco de anotações, para irem anotando o conteúdo da palestra.

A expectativa é que os estudantes se engajem no concurso e tragam reflexões importantes sobre a violência doméstica, contribuindo para a conscientização e prevenção desse problema que afeta tantas famílias.

O concurso de redação representa uma iniciativa importante no combate à violência doméstica, pois permite que os alunos se tornem agentes de mudança, promovendo a conscientização e incentivando a denúncia desse tipo de violência. Além disso, a parceria com o Partage Shopping proporciona uma ampla visibilidade ao tema, alcançando não apenas os participantes do concurso, mas também a comunidade em geral.

Fonte: Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM

Créditos das Fotos: Policia Militar