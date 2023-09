Prefeitura informa – Golpe

A Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que golpistas têm se passado por servidores da saúde, com crachás falsos, para visitar residências da Zona Oeste do município e pedir dados pessoais dos moradores.

Caso presencie esse tipo de situação, nunca forneça informações pessoais, como senhas, dados bancários ou informações sobre seus documentos. Esses dados podem ser utilizados por criminosos para cometer fraudes e golpes financeiros.

Além disso, fique atento sempre às credenciais do suposto funcionário público. Todo agente do município deve estar uniformizado, ter uma identificação oficial, como uma carteira funcional ou um crachá de identificação. Certifique-se de que a identificação apresentada é legítima e pertence ao órgão público.

Em caso de dúvida, entre em contato com o órgão público correspondente para verificar a autenticidade do agente e da solicitação ou ligue direto para o 190 e comunique a Polícia Militar.

