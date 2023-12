Cine Marquise Ultravisão: O Sequestro do Voo 375, Wonka e Feriado Sangrento nas estreias da semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Super produção nacional, comédia e terror na programação

Tem para todos os gostos na cinesemana do Marquise Ultravisão Poços de Caldas! O cinema nacional muito bem representado com a super produção O Sequestro do Voo 375, que conta a história real da tentativa de atentado contra o Palácio do Planalto, com o sequestro do avião do voo 375 da VASP em 1988. Cheia de efeitos especiais, a trama reconta a história deste fato que mudou a aviação brasileira. Vale muito assistir e prestigiar o nosso cinema brasileiro!

Uma opção leve e divertida para a família é baseada no extraordinário personagem principal de A Fantástica Fábrica de Chocolates, o mais celebrado livro infantil de Roald Dahl, e um dos livros para crianças mais vendidos de todos os tempos. Wonka conta a maravilhosa história de como o maior inventor, mágico e fabricante de chocolate do mundo se tornou o amado Willy Wonka que todos conhecemos hoje. E tem combo especial com balde de pipoca colecionável, refri e chocolate pequeno por R$ 50,00. Garanta logo o seu, porque são poucas unidades!

Para os amantes do terror, chega às telonas Feriado Sangrento. A trama se passa em uma cidade dos Estados Unidos onde surgiu o feriado de Ação de Graças. Após uma confusão durante a Black Friday terminar em tragédia, a população passa a ser aterrorizada por um serial killer misterioso. Com vítimas aleatórias e sem qualquer tipo de conexão aparente, o assassino parece não ter um plano – mas não demora até que os moradores descubram que, na verdade, tudo faz parte de uma trama macabra. Filme com Classificação Indicativa de 18 anos.

Marquise Pass e Benefício da Meia Entrada

Com o Marquise Pass, você vai muito mais ao Cine Marquise, pagando muito menos. São 10 ingressos por R$ 130,00 ou seja, R$ 13,00 cada ingresso. Na Quarta do Barato, todo mundo paga meia: R$ 11,00 no ingresso 2D e R$ 13,00 no ingresso 3D. Pagam meia todos os dias: os aniversariantes do mês, menores de 12 anos, estudantes, professores, aposentados, pessoas com mais de 60 anos, pessoas com deficiência e acompanhantes. Válido pelo período indicado na imagem. Para acompanhar nossa programação, acesse cinemarquise.com.br/ultravisao ou siga nas redes sociais: @cinemarquise.ultravisao .

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO de 07 a 13 de Dezembro

WONKA – ESTREIA

15h30 (DUB) / 18h00 (DUB) / 20h30 (LEG) à SALA 02

FERIADO SANGRENTO – ESTREIA

18h30 (DUB) / 20h45 (DUB) à SALA 01

21h00 (LEG) à SALA 03

O SEQUESTRO DO VOO 375 – ESTREIA

14h15 (NAC) / 16h30 (NAC) / 18h45 (NAC) à SALA 03

AS AVENTURAS DE POLIANA – O FILME

14h50 (NAC) à SALA 01

DIGIMON ADVENTURE 2 – O INÍCIO

16h45 (DUB) à SALA 01

NAPOLEÃO

20h15 (LEG) à SALA 04

JOGOS VORAZES: A CANTIGA DAS SERPENTES E DOS PÁSSAROS

17h10 (DUB) à SALA 04

TROLLS 3 – JUNTOS NOVAMENTE

15h10 (DUB) à SALA 04

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Telefone (35) 3721-0104

www.cinemarquise.com.br

@cinemarquise.ultravisao