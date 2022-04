Abaco oferece cursos gratuitos para moradores da zona sul

O Núcleo de Capacitação da Associação Beneficente de Apoio à Comunidade (ABACO) abriu 225 vagas para oito cursos de inclusão produtiva, totalmente gratuitos, dos quais três serão realizados em formato híbrido, com a utilização de recursos de Educação a Distância (EAD), com aulas on-line e atividades presenciais. As vagas são destinadas para moradores da zona sul da cidade, onde está localizada a ABACO.

Os cursos oferecidos são: Costura Criativa, Manicure e Pedicure, Cabeleireiro, Auxiliar Administrativo e Vendas e Atendimento ao Cliente, para interessados de qualquer idade e escolaridade, além da oficina “Comunica-se”, para adolescentes de 12 a 17 anos. A iniciativa é ofertada em parceria com a Secretaria Municipal de Promoção Social.

Mais informações e inscrições na sede da ABACO (Rua Soldado Altivo Ferreira da Costa, 60 – Conjunto Habitacional Dr. Pedro Affonso Junqueira – zona sul) ou pelo telefone 3712-4063.

Os cursos

A ABACO oferta cursos de capacitação 100% gratuitos a pessoas que apresentam demandas de qualificação profissional na região na qual está inserida. A instituição disponibiliza ambiente de escuta, acolhida e desenvolvimento, criando espaços de troca para a comunidade da zona sul.

Por meio dos cursos, o objetivo é que, além do aprendizado técnico profissional, os alunos tenham acesso a conteúdos de orientação vocacional, gestão financeira, empreendedorismo e saúde mental, contribuindo enquanto espaço facilitador de aprendizado no desenvolvimento de potencialidades.

Além dos cursos de Costura Criativa, Manicure e Pedicure, Cabeleireiro, Auxiliar Administrativo e Vendas e Atendimento ao Cliente, a ABACO oferece pela primeira vez a oficina “Comunica-se”, que tem como objetivo abordar questões relacionadas ao jornalismo, em formato digital. A oficina é voltada para jovens atendidos pela instituição no Serviço de Fortalecimento de Vínculos e aborda a diversidade de áreas de atuação e competências técnicas e comportamentais relativas à comunicação.

Mais informações no @abaco_cohab.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.