Equipe da UBS Regional Sul realiza ação de conscientização sobre IST’s para o carnaval

Alice Dionisio

Na sexta-feira (17), a equipe da UBS Regional Sul, estará das 14h às 16h, realizando teste rápido e orientações para as IST’s (Infecções Sexualmente Transmissíveis).

A ação tem o intuito de reduzir os riscos de contaminação durante o carnaval. Além das orientações terá a distribuição de preservativos femininos e masculinos.

A Enfermeira da UBS Regional Sul, Camila Paula Rodrigues falou sobre a ação. “Nesse dia estaremos fazendo a testagem para HIV e Sífilis. A sífilis tem tratamento e cura, já o HIV tem o tratamento para se ter uma vida normal. Nós da unidade fazemos o convite a população para se informarem sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis.”

