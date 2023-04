Abertura da Olimtra será segunda-feira (01) no Ronaldão

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

A Olimpíada dos Trabalhadores 2023, será oficialmente inaugurada nesta segunda, 1º de maio, Dia do Trabalhador.

O desfile das delegações está marcado para às 9h no Estádio Municipal Dr. Ronaldo Junqueira, o Ronaldão. Antes, às 8h haverá a tradicional corrida rústica, de 5 km, no masculino e feminino e às 10h, logo após o desfile, o primeiro jogo do Futebol de Campo, a partida será entre Danone e San Michel Supermercados.

A Olimpíada dos Trabalhadores movimenta a cidade com as inscrições de empresas. Este ano, 39 vão participar dos jogos. Totalizando 46 modalidades esportivas entre masculino e feminino e com previsão de mais de 4 mil atletas, segundo o secretário de Esportes, Fernando Santos. “As expectativas são as melhores, uma vez que houve uma grande adesão das empresas, movimentando todo o setor, visando sempre oportunizar dentro da competição o maior número de modalidades, agregando sempre o maior número de empresas e uma competição saudável.”

As modalidades incluem natação, vôlei, handebol, futsal, sinuca, ciclismo, judô, truco, bocha, vôlei de areia e basquete. Todas as competições são abertas ao público. Os jogos vão acontecer em vários locais da cidade.

A Olimpíada dos Trabalhadores percorre por todo o mês de maio, com as últimas atividades previstas para o dia 30 de maio de 2023.