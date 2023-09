Alcoa Poços de Caldas reforça importância da Inclusão & Diversidade em ações voluntárias

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Centro Integrado de Desenvolvimento do Esporte Paralímpico (CIDEP) e Escola Estadual Dr. João Eugênio Almeida receberam voluntários(as) neste sábado

A Alcoa Poços de Caldas, em parceria com o Instituto Alcoa, promoveu, no último sábado, 23, a 5ª edição do ACTION no Centro Integrado de Desenvolvimento do Esporte Paralímpico (CIDEP) de Poços de Caldas, e a primeira ação VAMOS (Voluntários Alcoa Mobilizando a Sociedade), na Escola Estadual Dr. João Eugênio Almeida. Ambas são iniciativas de voluntariado para colaboradores(as) e familiares que tiveram como objetivo marcar o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado no dia 21 de setembro, e reforçar a importância da Inclusão & Diversidade para comunidade.

A atividade no CIDEP com os voluntários foi para somar com a organização e interação com o 5º Festival Paralímpico, evento que promove a inclusão social através do esporte, de forma lúdica, entre crianças com e sem deficiência.

A ação foi coordenada por um dos times da Equipe Líder de Relações Instituicionais – ELRI e teve apoio da ABLE (Alcoanos e Alcoanas Indo Além de Expectativas Limitantes), grupo com foco em inclusão de pessoas com deficiência, somando voluntários(as) e aliados, reuniram mais de 40 voluntários(as), entre colaboradores e familiares. As ações contribuíram com a organização das inscrições para o festival, entrega de camisetas e lanches e também no auxílio aos professores e participantes das modalidades.

“Ficamos muito felizes com mais esta edição. Conseguimos que 230 crianças e adolescentes de 7 a 17 anos vivenciassem e praticassem esportes paralímpicos”, disse Eraldo Sandi, membro do CIDEP, que faz parte do movimento paralímpico em Poços de Caldas há mais de 20 anos.

Gerente da área de Metal, Evandro Junior também marcou presença no evento representando a Equipe Líder da Alcoa Poços de Caldas (ELAP). “É muito importante o engajamento da empresa em ações de inclusão. Contamos com o ABLE e ficamos muito felizes em ir além com a dedicação dos nossos(as) voluntários(as)”, disse.

Sobre o VAMOS

O VAMOS (Voluntários Alcoa Mobilizando a Sociedade) é mais uma ação veio para somar com as demais ações voluntárias do Instituto Alcoa, com um diferencial, a instituição é escolhido feita pelo time que irá liderar as ações e terão que cumprir no mínimo 50 horas voluntariadas.

A primeira ação do VAMOS reuniu colaboradores(as), estudantes e professores para uma roda de conversa sobre diversidade e inclusão, organizado pelo ATADOS – rede nacional de voluntariado, de pertencimento sobre outros grupos sub-representados, como LGBTQIAP+, pretos, pardos e mulheres, já que, além do ABLE, a Alcoa também conta com os grupos AWN (Rede de Mulheres da Alcoa), o EAGLE, voltado para LGBTQI+, e o AWARE, para a inclusão étnico-racial. A ação de voluntariado conta ainda com uma campanha interna de arrecadação de materiais escolares que serão doados à escola Estadual Dr. João Eugênio Almeida.

“A Alcoa é uma empresa inclusiva e diversa. Esperamos trazer novos conhecimentos, ouvir experiências e mediar opiniões com o propósito de promover a equidade racial e de gênero, além da inclusão de pessoas com deficiência e da comunidade LGBTQIAP+, tornando o nosso mundo cada vez acessível para todos”, reforça Elivelton Ferraz, analista de Relações Externas da Alcoa Poços de Caldas.

Após a aprovação de relatório final, o CIDEP e a escola receberão a doação de R$ 10 mil do Instituto Alcoa para investimentos em melhorias.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com 1.200 colaboradores (diretos e indiretos), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio. Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a companhia destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalada a primeira planta de filtração da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco. A tecnologia aplicada neste equipamento é referência para a indústria do alumínio internacionalmente, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.