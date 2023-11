Corrida da Santa Casa acontece no domingo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A 3ª Corrida Nossa Santa Casa de Poços de Caldas vai agitar as ruas no domingo (3). A prova é um evento esportivo beneficente para angariar recursos ao setor de oncologia e hemodiálise do hospital.

Ao todo, devem participar cerca de 600 atletas. As inscrições estão encerradas.

A corrida tem largada às 8h na avenida Roma 1636, no Jardins de Florença, zona oeste da cidade. Haverá caminhada de 6 km, corrida de 6 km e corrida de 13 km, todas em estrada de terra, alémde uma corrida infantil.

No sábado, acontece a entrega dos kits, das 9h às 17h, na rua Mato Grosso, 187, centro. Atletas que tenham perdido o chip e número de peito após a retirada inicial devem obter um novo durante o processo de entrega de kits. Para participantes que não residem na cidade, a retirada do kit poderá ser feita no dia da prova, com até 20 minutos de antecedência da largada.

A 3ª Corrida Nossa Santa Casa é realizada pela Associação Voluntários Amigos da Santa Casa e Hospital Santa Casa de Poços de Caldas, com patrocínio da Prefeitura.