Ação Educativa de Saúde sobre posse responsável de animais será realizada nesta quarta (12) no Pq. Pinheiros

Alice Dionisio

Nesta quarta-feira (12), a secretaria de Saúde por meio da Vigilância Ambiental junto a equipe do PSF do Pq. Pinheiros e Jd. Itamaraty II promoverá uma ação educativa em saúde, na Rua Manoel Eugênio dos Santos n. 5, das 08h às 12h.

O intuito da ação é promover uma mobilização social abordando assuntos que acercam o dia a dia da população, nesse momento serão realizadas orientações sobre posse responsável de animais e o que é necessário para se ter um Pet dentro de casa, ressaltando a importância de amor, carinho, disposição e principalmente responsabilidade.

Além disso, será ressaltada a importância da colaboração de toda a população no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor das chamadas arboviroses, como dengue, zika e chikungunya.

As ações educativas em saúde são uma ferramenta de suporte ao acolhimento do paciente e acompanhantes, envolvendo-os nos processos de recuperação do bem-estar. Esse efeito pode ser observado mesmo fora dos muros das unidades de saúde ou instituições de educação, alcançando diversos espaços nas comunidades.

