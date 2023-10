Acidente na BR-146 em Poços de Caldas resulta em capotamento de caminhão e resgate de vítimas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na madrugada desta quarta-feira, 25, o Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas foi acionado para atender a uma ocorrência de capotamento de um caminhão na BR-146, na divisa entre Poços de Caldas e Bandeira do Sul.

De acordo com o chamado de emergência, duas pessoas se encontravam presas no interior do veículo. A viatura de Salvamento deslocou-se em apoio à Unidade de Suporte Básico do SAMU. No local, os militares se depararam com o caminhão caído em um talude de aproximadamente 4 metros de altura.

O condutor, um homem de 30 anos, conseguiu sair do veículo e já estava no interior da ambulância do SAMU, onde recebia atendimento da equipe médica. Ele estava consciente e orientado, apresentando um corte na cabeça e ferimentos leves.

Entretanto, o passageiro, um homem de 41 anos, estava retido no interior do caminhão e queixava-se de dores na região lombar e no braço esquerdo. Os bombeiros, após acessar a cabine do veículo, utilizaram ferramentas para abrir um acesso pelo pára-brisa do caminhão. Após imobilizar a região cervical do paciente, a vítima foi conduzida até o interior da ambulância, onde caminhou com o apoio da guarnição.

Ambas as vítimas foram transportadas imobilizadas para a Santa Casa de Poços de Caldas, onde receberiam cuidados médicos adicionais.

Segundo relato do condutor do caminhão, o acidente foi desencadeado após perder o controle da direção em uma pista molhada. Não houve envolvimento de outros veículos no incidente. A Polícia Rodoviária Federal compareceu ao local, garantindo a segurança dos socorristas e sinalizando a área. A partir da saída dos militares, a PRF assumiu a responsabilidade pela cena do acidente, dando prosseguimento às investigações para determinar as causas do capotamento.