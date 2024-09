ACPC promove 3º concurso fotográfico “Minha bike, minha Poços”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Estimular os ciclistas de Poços de Caldas a registrarem, por meio da fotografia, os cenários das suas pedaladas pela região. Este é o objetivo do 3º Concurso Cultural Fotográfico “Minha Bike, Minha Poços”, evento cultural promovido pela Associação dos Ciclistas de Poços de Caldas (ACPC). Neste ano, o concurso conta com a parceria da Agência Ecos e com o patrocínio da Stamp Sua Ideia.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 20 de outubro. Para participar, basta preencher o formulário eletrônico https://l1nk.dev/inscricao-minha-bike-minha-pocos-2024 e seguir a página da ACPC no Instagram (www.instagram.com/somosciclistaspc). O concurso está dividido em três categorias: natureza, urbana e livre. Cada participante pode inscrever uma foto por categoria, desde que a imagem tenha sido registrada em Poços de Caldas, com a presença de uma ou mais bicicletas como elemento principal. A foto deve, ainda, ser publicada no feed do Instagram do autor, utilizando a hashtag #minhabikeminhapocos2024.

Arison Siqueira, presidente da ACPC, ressalta a importância do concurso como forma de valorização da prática do ciclismo e da beleza local: “Poços de Caldas é uma cidade privilegiada para os ciclistas, com paisagens incríveis e uma das mais belas rotas de cicloturismo do Brasil, a Rota do Vulcão. Queremos incentivar cada vez mais pessoas a registrarem esses momentos e compartilharem essas experiências”.

As fotos serão avaliadas por um júri composto pela fotógrafa profissional Thaty Naila, um representante da ACPC, e um representante do patrocinador, além de uma votação popular. As imagens serão julgadas com base em critérios como estética, criatividade, originalidade, composição e adequação ao tema.

O resultado do 3º Concurso Cultural Fotográfico “Minha Bike, Minha Poços” será divulgado no dia 9 de novembro.