Adote uma caneca | Campanha é iniciada na administração pública

Em um passo significativo em direção à sustentabilidade ambiental, foi sancionada a Lei 9.625, um marco que busca estabelecer limites e redução gradativa para o uso de copos e recipientes descartáveis ​​produzidos a partir de derivados de petróleo.

Esta lei, de âmbito municipal, pretende a promoção de práticas mais responsáveis ​​e conscientes em relação ao consumo de plásticos de uso único, visando beneficiar tanto a saúde da população quanto o meio ambiente.

Aprovada a Lei 9.625 abrange tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo da Administração Pública Municipal. Cerne dessa legislação reside na redução gradativa do uso de copos e objetos de plástico derivados do petróleo, com um impacto significativo na geração de resíduos e no resíduo ambiental.

Para apoiar a efetivação da Lei 9.625 e garantir sua efetiva implementação, a Secretaria de Comunicação, Controle Interno e Meio Ambiente, realizam uma ação inovadora intitulada “Adote uma Caneca”. Essa iniciativa consiste em divulgar informações e conscientizar os colaboradores e cidadãos que frequentam os locais de atendimento ao público sobre os riscos associados ao uso excessivo de copos e utensílios plásticos derivados do petróleo.

Segundo o secretário de Controle Interno, Rogério de Oliveira, o programa “Adote uma Caneca” é uma iniciativa que todos nós podemos nos alegrar. Ao adotar uma abordagem simples, porém eficaz, convidamos todos os funcionários públicos e membros da comunidade a adotar a ideia de reduzir o consumo de plástico.”Os efeitos positivos dessa mudança vão além da economia financeira. Estamos felizes para a preservação do nosso meio ambiente, sentindo a influência causada por plásticos de uso único, que levam séculos para se decompor.”

O secretário de Meio Ambiente, Marcus Vinicius Ferreira de Moraes, reflete que todos sejam agentes de mudança, inspirando aqueles ao nosso redor a fazerem escolhas mais ecológicas. “Juntos, podemos mostrar que o compromisso com a responsabilidade ambiental é uma parte intrínseca do nosso compromisso com cidadãos e servidores públicos e além do uso abusivo de plásticos descartáveis tem trazido inúmeros problemas ao meio ambiente e a iniciativa para a diminuição dos copos no município vai impactar a cidade de forma positiva, além de servir de inspiração para que todos façam a substituição dos copos descartáveis.”

O programa “Adote uma Caneca” tem como alvo os pontos próximos de atendimento à população, como repartições públicas, postos de saúde e espaços legislativos. Por meio de campanhas de conscientização visualmente atrativas, os cidadãos são informados sobre os malefícios à saúde humana e ao meio ambiente resultantes do descarte inadequado e do consumo excessivo de plásticos.

A conscientização se estende para além dos danos ambientais, abrangendo também os impactos sobre a saúde pública. Os plásticos derivados do petróleo liberam substâncias químicas nocivas quando em contato com alimentos e bebidas, representando uma ameaça silenciosa à saúde de todos. A campanha busca destacar a importância de adotar alternativas mais sustentáveis, como o uso de canecas reutilizáveis ​​e recipientes de materiais biodegradáveis.

A Lei 9.625 e a ação “Adote uma Caneca” são etapas concretas em direção a uma mudança cultural em prol da sustentabilidade. Ao sensibilizar os cidadãos sobre a importância de reduzir o consumo de plásticos de uso único, esta iniciativa não apenas contribui para a preservação do meio ambiente, mas também fomenta um futuro mais saudável e consciente para as gerações vindouras. Combinando a força da legislação com a conscientização ativa, a comunidade municipal está dando passos concretos em direção a um futuro mais limpo e sustentável.