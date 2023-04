Agricultor doa 310kg de tomate ao Banco de Alimentos de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Na manhã desta terça-feira (4), a equipe do Banco de Alimentos de Poços de Caldas pôde colher tomates diretamente da plantação do agricultor José Cândido, mais conhecido como “Capote”, na região de Laranjeiras de Caldas. No total, foram doadas 15 caixas de tomate, o equivalente a 310 kg. Os produtos estão fora do padrão de comercialização, mas em condições adequadas para o consumo.

“O agricultor passaria o trator nessa quantidade de tomate, devido ao aspecto da fruta. Aí está a grande importância da parceria entre o Banco de Alimentos e a agricultura familiar. Quando existe parceria entre o município e o agricultor, os dois lados ganham e o maior beneficiado é a família em situação de vulnerabilidade social, já que o Banco de Alimentos não mede esforços para ir até a plantação do agricultor, colher os frutos, legumes ou folhas. Seja você também um amigo doador”, destaca o coordenador de Segurança Alimentar da Secretaria Municipal de Promoção Social, José Porto.

Os tomates serão distribuídos a entidades socioassistenciais do município e a famílias em situação de insegurança alimentar que recebem a Cesta Verde do Banco de Alimentos. Ao todo, são 45 unidades recebedoras, entre instituições das redes socioassistencial e hospitalar do município e região, além das famílias já cadastradas nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

Para fazer sua doação é fácil. Basta levar os gêneros alimentícios até a sede do Banco de Alimentos ou entrar em contato pelos telefones 3697-2279 e 98406-5758 (Whatsapp) para agendar a entrega das doações pela equipe da Secretaria Municipal de Promoção Social. O Banco de Alimentos de Poços de Caldas está localizado na Avenida Presidente Wenceslau Braz, 2.222, nas imediações da Ceasa.

O Banco de Alimentos integra a política de Segurança Alimentar do município. O equipamento recebe e adquire gêneros alimentícios como frutas, legumes e verduras, especialmente da agricultura familiar e alimentos básicos como arroz, feijão, farinha e óleo, e distribui a entidades e famílias em situação de insegurança alimentar cadastradas.