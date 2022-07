SOS recebe doação de alimentos não perecíveis

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Serviço de Obras Sociais (SOS) de Poços de Caldas recebeu, na última segunda-feira (11), mais de 70 quilos de alimentos arrecadados durante a apresentação do espetáculo multilinguagens Black Birds Project, realizada no último domingo (10), no Teatro Benigno Gaiga, no Espaço Cultural da Urca, dentro da programação do Julho Fest 2022.

“Arte é beleza, conhecimento e também solidariedade. Nós acreditamos no poder transformador da cultura e agradecemos também, em nome das artistas do espetáculo Black Birds, a todas as pessoas que colaboraram na doação de alimentos. Hoje entregamos mais de 70 quilos de alimentos não perecíveis para o SOS de Poços de Caldas”, destacou a produtora cultural e fotógrafa, Dani Alvisi.

Foi a estreia presencial do espetáculo Black Birds, como parte da programação Julho Fest 2022. O espetáculo faz uma homenagem aos Beatles, com clássicos inesquecíveis como Because, She loves you e Eleanor Rigby, executados ao vivo com arranjos especiais e bailarinas, tudo alinhavado por uma exposição fotográfica que dá o tom da apresentação, com as musicistas Nathália Diniz, Nanda Dearo, Julia Montezano e Aria Nery e as bailarinas Angélica Vianna e Silvana Carvalho Reis, com produção de Dani Alvisi e Bibi Rodriguez, da Lavanda Cultural.