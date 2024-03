Alcoa abre vagas afirmativas para mulheres no Programa Jovem Aprendiz

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Oportunidade é 100% afirmativa para o público feminino e as inscrições vão até o próximo dia 19 de março

A Alcoa Poços de Caldas acaba de abrir 20 vagas 100% afirmativas para mulheres para o Programa Jovem Aprendiz. Realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), o curso será desenvolvido em duas etapas, sendo a primeira teórica, de maio a dezembro deste ano, e a segunda, em 2025, presencial na Fábrica da Alcoa, em tempo integral, tendo como foco a aprendizagem do Processo de Produção Industrial.

As participantes serão capacitadas sobre o Processo Industrial Bayer de produção de alumina e alumínio, por meio da realização de atividades nas operações das áreas de Refinaria e Refusão, atendendo a normas e padrões técnicos de qualidade, saúde e segurança e meio ambiente.

O processo seletivo será realizado pela empresa Sehrum, por meio da plataforma Gupy. Entre os requisitos para participar, é necessário residir em Poços de Caldas; ter entre 18 e 21 anos (em caso de pessoa com deficiência, a idade mínima é de 18 anos, não havendo limite máximo) e ter concluído o Ensino Médio, além de apresentar a documentação completa exigida. As selecionadas terão benefícios como: bolsa auxílio de R$ 660, curso preparatório, plano médico, transporte fretado, refeitório e seguro de vida.

“Somos uma das melhores empresas para se trabalhar de acordo com o Great Place to Work (GPTW). Acreditamos que a diversidade enriquece o nosso negócio e, por isso, valorizamos a pluralidade de comportamentos e experiências”, destaca Juliana Ventura, gerente de Aquisição de Talentos Brasil. “Estamos no mês em que comemoramos o Dia Internacional das Mulheres, e com o objetivo de promovermos um ambiente dinâmico e acolhedor, contamos com redes como a AWN (Rede de Mulheres da Alcoa) que contribui para que possamos proporcionar a melhor experiência para todas as nossas pessoas”, conta.

Somando com a AWN, a Alcoa também dispõe de outros grupos como as redes Eagle (LGBTQIA+), AWARE (Rede de Afinidade Étnico-Racial) e ABLE (Alcoanos e Alcoanas Indo Além de Expectativas Limitantes).

Ana Paula Espinoza, backup de processo e operadora de Refinaria, atua na Alcoa Poços de Caldas há treze anos e afirma que conseguiu oportunidade de crescimento em uma área que tinha pouca atuação feminina. “Antigamente isso não era possível. Hoje em dia temos um time de mulheres em várias áreas da empresa fazendo um ótimo trabalho. É importante sempre buscar conhecimentos e aprendizados”, relata.

INSCRIÇÕES

As inscrições acontecem de 7 a 19 de março, por meio deste link:

https://serhum.gupy.io/jobs/6774566?jobBoardSource=gupy_public_page

Após o período de inscrições, haverá a etapa de avaliações online e ao longo do mês será desenvolvido o painel de entrevistas. O Programa tem início previsto para 13 de maio. Em caso de dúvidas, o contato é: aprendiz@serhum.com.br

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A Alcoa iniciou sua trajetória no Brasil em 1965, com a instalação da unidade de Poços de Caldas (MG). Com cerca de 1.200 colaboradores (diretos e indiretos), a unidade se dedica à pesquisa, desenvolvimento e inovação na indústria do alumínio.

Dedicada a produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. A unidade também segue a estratégia de mineração de baixo impacto da Alcoa, adotando práticas para ampliar seu legado positivo.

Em Poços de Caldas foi instalada a primeira planta de filtração da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – uma tecnologia de referência para o setor, que traz inovação e sustentabilidade ao processo, além de possibilitar a descaracterização e reabilitação das Áreas de Resíduos de Bauxita.

Outro destaque é o Parque Ambiental, que há 30 anos demonstra o compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, abrigando a primeira trilha de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, e sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social.

