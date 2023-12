Alcoa mobilizou mais de 900 voluntários em projetos sociais nas comunidades onde atua em 2023

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na semana do Dia Internacional do Voluntário, milhares de pessoas foram beneficiadas em todo o Brasil

Ao longo de 2023, o Instituto Alcoa em parceria com a Alcoa realizou mais de 40 ações sociais que mobilizaram cerca de 900 voluntários (as) e beneficiaram milhares de pessoas nas comunidades onde atua. Um exemplo é o ACTION, programa que já conta com 20 anos de trajetória e incentiva colaboradores(as) a participarem de atividades comunitárias ou eventos esportivos, com foco em educação e geração de renda, beneficiando instituições locais.



Neste ano, o programa teve como tema “Comunidades transformadoras: juntas pelo bem comum” e realizou ao todo 29 edições em parceria com o Instituto Alcoa nas três unidades onde a empresa opera: Poços de Caldas (MG), Juruti (PA) e Alumar (MA). Vale reforçar que, desde 2003, o Instituto Alcoa promoveu mais de 700 ACTIONs com mais de 30 mil horas doadas pelos (as) colaboradores (as).



“O programa de voluntariado do Instituto Alcoa reforça o nosso compromisso de transformar coletivamente os territórios em que a Alcoa está presente. O engajamento dos colaboradores e colaboradoras, comunidades e parceiros nos possibilita realizar atividades com o potencial de impactar a vida de centenas pessoas e melhorar as condições locais, além de serem ações que fortalecem os vínculos comunitários e impulsionam o trabalho colaborativo”, diz Monica Espadaro, Diretora Executiva de Operações do Instituto Alcoa.



Marcelo Freire, diretor de Recursos Humanos – Global Functions, participou como voluntário de todas as edições do ACTION em São Paulo e recentemente levou o filho de 5 anos:



“O meu envolvimento com voluntariado e o Instituto Alcoa começou nas primeiras semanas de estágio na Alcoa. Logo entendi a importância de apoiar as comunidades do entorno e a diferença que podemos fazer. Percebi também o privilégio que tinha de conviver com perspectivas diferentes e aprender com as pessoas que interagimos em cada ação”.



Em 2023, além de 29 ACTIONs, o Instituto Alcoa também realizou 6 ações do VAMOS (Voluntários Alcoa Mobilizando a Sociedade), 4 atividades com a Atados e 3 com a Junior Achievement, organizações parceiras no incentivo ao voluntariado. Apenas em 2022, as unidades da companhia, o Instituto Alcoa e a Alcoa Foundation destinaram R$ 25 milhões em projetos sociais para as comunidades do entorno.



A contribuição dos voluntários é o alicerce da atuação comunitária nas regiões onde a empresa está presente, como relata Leonardo Simões, analista comercial de Supply Chain da unidade de Poços de Caldas (MG), que decidiu ajudar para fazer a diferença diante das causas que acredita e defende:

“Com os ACTIONs conseguimos nos conectar com colaboradores (as) de outros setores que se unem por um objetivo em comum, que é ajudar quem precisa. São momentos em que podemos testar habilidades que nem imaginávamos que tínhamos”.





Sobre a Alcoa Brasil

Líder mundial na produção de bauxita, alumina e alumínio, a Alcoa foi construída sobre uma base de valores sólidos dedicados ao desenvolvimento compartilhado e sustentável. A empresa adota as melhores práticas de inovação para trabalhar com eficiência, segurança e sustentabilidade, fortalecendo as comunidades das regiões onde atua. No Brasil são três unidades produtivas: Poços de Caldas (MG), São Luís (MA) e Juruti (PA); três escritórios: São Paulo (SP), Poços de Caldas (MG) e Belém (PA); e participação acionária em quatro usinas hidrelétricas: Machadinho, Barra Grande, Serra do Facão e Estreito. Com 17 mil colaboradores, diretos e indiretos, a Alcoa segue impulsionada por valores como “agir com integridade”, “trabalhar com excelência”, “cuidar das pessoas” e “liderar com coragem” para unir excelência operacional, desempenho econômico, impacto social e proteção ambiental na construção de um futuro melhor.





Sobre o Instituto Alcoa

Fundado em 1990, no Brasil, o Instituto Alcoa é um instituto empresarial sem fins lucrativos que tem como propósito transformar coletivamente os territórios em que a Alcoa está presente: Poços de Caldas (MG), São Luís (MA) e Juruti (PA), a fim de torná-los mais inclusivos e menos desiguais. O objetivo é promover iniciativas em educação e geração de trabalho e renda, causas estruturantes para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, além de incentivar a participação social e o diálogo em torno das causas como forma de mobilização para o engajamento. Sua atuação se conecta às políticas públicas e agendas de interesses globais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).



Sobre a Alcoa Foundation

A Alcoa Foundation foi fundada em 1952 como uma organização de caridade para apoiar as comunidades nas quais operava a Aluminum Company of America (Alcoa). Com o tempo, a fundação foi além do seu foco inicial na promoção da investigação científica e da educação para financiar uma vasta gama de iniciativas de criação de valor, tais como a proteção dos ecossistemas locais e a oferta de oportunidades de formação. Hoje, a Alcoa Foundation atende aproximadamente 29 comunidades em 10 países. Trabalhando em conjunto com os nossos parceiros sem fins lucrativos, procuramos causar um impacto positivo investindo em programas que atendam às necessidades ambientais, educacionais e de desenvolvimento da força de trabalho locais.