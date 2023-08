Alcoa Poços de Caldas promove ACTION na Tribo Indígena Xucuru Kariri

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Comunidade de Caldas (MG) recebeu voluntários(as) para tarde de ações

A Alcoa Poços de Caldas, em parceria com o Instituto Alcoa, promoveu a terceira edição do programa ACTION 2023 na Tribo Indígena Xucuru Kariri, localizada em Caldas (MG), no último sábado, 5 de agosto.

Durante toda a tarde, 35 voluntários(as), entre colaboradores(as) da Companhia e seus familiares, dedicaram-se a atividades de pintura de grafismo no posto de saúde, plantio de hortaliças e de árvores frutíferas, preparação de lanches e atendimento odontológico para a comunidade indígena. Esta ação contou também com a parceria da Cattani e Uniodonto, prestadoras de serviço da Alcoa. A tribo ainda receberá a doação de R$ 10 mil, recursos do Instituto Alcoa, para a construção de um parque infantil.

Maria Cristina Gonçalves, gerente de Relações Externas e Comunicação esclarece que a Alcoa não minera em terras indígenas, mas que a ação faz parte da estratégia de relacionamento da unidade de Poços de Caldas com as cidades onde a empresa atua, como é o caso de Caldas. “É muito importante estarmos presentes para reforçar os nossos valores. Contamos com o AWARE (sigla em inglês para Alcoanos e Alcoanas Trabalhando Ativamente para Equidade Étnico Racial), por exemplo, que tem como missão conscientizar e influenciar a organização para promover mais justiça e igualdade racial. Estamos iniciando o nosso relacionamento com a comunidade de Caldas e é uma satisfação enorme conhecer mais sobre a cultura indígena, contribuindo com o desenvolvimento da comunidade”.

Originária de Alagoas, a tribo conta com cerca de 150 indígenas, está em Caldas há mais de 20 anos e recebeu os(as) voluntários(as) com apresentações típicas de sua cultura, como forma de agradecimento pelos trabalhos desenvolvidos. “É um orgulho recebê-los. É muito bom conhecermos outras pessoas que apoiam essa causa junto com a gente”, diz Jal Sátiro, cacique da tribo Xucuru Kariri.

Ailton Goulart, prefeito de Caldas, marcou presença na ação e também elogiou o trabalho. “É importante ter uma empresa do tamanho da Alcoa no nosso município, que realiza a sua operação e ao mesmo tempo investe em projetos sociais como esse”.

Já o voluntário Claudinei Nery, mecânico de Manutenção da Alcoa Poços de Caldas, saiu da experiência com a sensação recompensadora de missão cumprida. “Sempre que posso dedico algumas horas do final de semana para ajudar as entidades da região. Não custa nada doar um pouco do nosso tempo para quem realmente precisa”.

Sobre o ACTION

O Instituto Alcoa realiza ACTIONs em organizações sem fins lucrativos e formalizadas estão localizadas e/ou beneficiam as comunidades da região de operação, no caso da Alcoa Poços de Caldas, as cidades de Poços de Caldas (MG), Caldas (MG) e Divinolândia (SP). Prioritariamente, as organizações devem ter como foco as áreas de educação e geração de trabalho e renda.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com 1.200 colaboradores (diretos e indiretos), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio. Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a companhia destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalada a primeira planta de filtração da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco. A tecnologia aplicada neste equipamento é referência para a indústria do alumínio internacionalmente, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.