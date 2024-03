Alcoa renova parceria com o Conexão Verde

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Projeto realiza atividades de Biologia com turma de alunos(as) no Parque Ambiental da Alcoa em Poços de Caldas.

O Projeto Conexão Verde, uma parceria de sucesso entre a Alcoa Poços de Caldas e as escolas Criativa Idade e Estadual Padrão Parque das Nações, foi renovada para o ano de 2024. Semanalmente, estudantes do Ensino Médio participam de atividades relacionadas à Biologia no Parque Ambiental da Companhia, sob a orientação dos profissionais das escolas. Essa iniciativa, que teve início em 2022, já formou aproximadamente 75 jovens, com idades entre 15 e 18 anos.

“A continuidade nos próximos meses oferece aos estudantes a oportunidade de se conectarem com a natureza e compartilharem conhecimentos e experiências”, afirma Maria Carolina Nassif, coordenadora da Escola Criativa Idade.

Elivelton Ferraz, analista de Comunicação Interna e Mídias Sociais, responsável pelos projetos de educação ambiental realizados no Parque, destaca que até o final do ano, a turma de 30 alunos(as) participará de 40 encontros. “Ficamos muito satisfeitos com a renovação desta importante parceria. O nosso Parque almeja deixar um legado em educação ambiental, que temos construído por meio dos programas Cultivando a Mata Atlântica e Parque de Portas Abertas e, sem dúvidas, o Conexão Verde também contribui para isso”, celebra Elivelton Ferraz.

Sobre o Parque Ambiental

Desde a sua inauguração em 1993, o Parque Ambiental recebeu mais de 108 mil visitantes. No ano de 2023, contou com mais de 2.000 visitantes e doou mais de 27 mil mudas à comunidade, todas cultivadas no Viveiro de Mudas. O espaço está localizado em uma das duas Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) estabelecidas e mantidas pela unidade: a RPPN Retiro Branco, onde o parque está situado, e a RPPN Morro das Árvores. Monitoramentos dessas áreas ao longo dos anos identificaram mais de 250 espécies de flora e resultados que indicam a manutenção da diversidade da fauna na região.

O Parque Ambiental demonstra o compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, abrigando a primeira trilha de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, um espaço de educação ambiental e engajamento social.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A Alcoa iniciou sua trajetória no Brasil em 1965, com a instalação da unidade de Poços de Caldas (MG). Com cerca de 1.200 colaboradores (diretos e indiretos), a unidade se dedica à pesquisa, desenvolvimento e inovação na indústria do alumínio.

Dedicada a produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. A unidade também segue a estratégia de mineração de baixo impacto da Alcoa, adotando práticas para ampliar seu legado positivo.

Poços de Caldas foi instalada a primeira planta de filtração da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – uma tecnologia de referência para o setor, que traz inovação e sustentabilidade ao processo.

Para saber mais sobre a Alcoa, visite: https://l1nq.com/p8lTY

Conheça também o Facebook da Alcoa Poços de Caldas