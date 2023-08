Aluna registra ocorrência contra professor por comentários desrespeitosos em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Uma aluna de 18 anos apresentou uma queixa formal na Polícia Militar após enfrentar comentários desrespeitosos por parte de um professor em escola profissionalizante de Poços de Caldas.

No dia 9 de agosto, por volta das 17h54min, a jovem dirigiu-se a um posto de atendimento da Polícia Militar para relatar o incidente. Segundo a vítima, que preferiu não ser identificada, no dia anterior, em 8 de agosto, ela foi alvo de comentários ofensivos sobre seu corpo e vestimenta enquanto estava nas dependências da escola. Os comentários, proferidos durante o intervalo das aulas, foram dirigidos por um professor do sexo masculino, cuja idade não foi informada. Testemunhas do incidente incluíram amigas da aluna.

Esse não foi o primeiro episódio de comportamento inadequado por parte do mesmo professor. A aluna também relatou que anteriormente já havia sido criticada por sua aparência física em sala de aula.

As autoridades locais agora conduzirão uma investigação para apurar o incidente e tomar as medidas adequadas de acordo com a legislação vigente.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM