Alunos do Sesc Poços de Caldas participam do 1º Arena Jogos Internos Sesc

Alunos do Sesc Poços de Caldas participaram, entre os dias 23 e 26 de julho, do Arena Jogos Internos Sesc. As competições de futsal, natação e vôlei aconteceram no Sesc Contagem.

O torneio reuniu mais de oitocentos atletas de dezesseis unidades do Sesc MG proporcionando todo o clima de uma olímpiada, com vila olímpica, cerimônia de abertura com acendimento da pira olímpica, fun zone e cerimônia de encerramento com as premiações. O Sesc Poços de Caldas trouxe para casa resultados importantes: a equipe de futebol Society conquistou o terceiro lugar;o time vôlei alcançou a quinta posição entre 12 equipes; e a natação finalizou com com o terceiro lugar, conquistando 4 ouros, 5 pratas e 8 bronzes.

“Os resultados obtidos foram fruto de uma evolução das equipes do Sesc de Poços de Caldas, que tiveram um desempenho melhor do que no ano anterior. Destaque para o futebol que, após ter feito a melhor campanha geral, conquistou o terceiro lugar de forma invicta”. Porém, o objetivo maior foi proporcionar a todos os atletas uma oportunidade de vivenciar uma competição de alto nível, fazer amizades, desenvolver valores sociais e humanos e compartilhar de momentos com seus ídolos do esporte.”, destaca o Supervisor de Programas Sociais, Tiago Magalhães.

Além das competições, os alunos também puderam conhecer de perto vários ícones do esporte mundial. Os medalhistas olímpicos Thiago Camilo do Judô, Thiago Pereira da Natação, Scheilla Castro do Vôlei e Marques Batista ex-jogador e ídolo do Atlético-MG conversaram com os atletas, compartilhando suas histórias e desafios, inclusive com troca de experiências práticas que vivenciaram dentro das quadras, campos e piscinas.

“Meu filho vivenciou uma experiência incrível, de disciplina, responsabilidade e muito mais que isso: de acolhimento e empatia com o próximo. E isso não tem preço! Vai muito além de uma medalha, são valores para a vida.” destaca Thaís, mãe de atleta da natação. “Foi uma experiência guardada no coração. Trabalhar a autonomia, o respeito às regras e até mesmo os sentimentos de alegria, tristeza e saudade, trouxe um aprendizado enorme para meu filho e toda a família.” Disse Wesley, pai de atleta do futebol.