Andradas inicia vacinação contra Covid nesta quinta-feira (21)

O médico Dr. Nilo Pérsio Paro e a enfermeira Ana Lucy Sasseron foram os escolhidos para abrir a campanha de vacinação da Covid-19, esta manhã (21), em Andradas.

Na sequência, outros profissionais da área de Saúde que atuam diretamente no combate da Covid-19 e os idosos que residem no Asilo São Vicente de Paulo também receberam a primeira dose, atendendo os protocolos do Ministério da Saúde.

Nessa primeira etapa, o Governo Estadual disponibilizou 119 doses da CoronaVac. Nas próximas semanas, outros lotes devem ser entregues.

“Com certeza, esse é o fato mais aguardado nos últimos meses, uma vez que se trata do início de uma mudança muito importante na história dessa pandemia, que modificou as nossas vidas. A expectativa é de tempos melhores. Pedimos calma e tranquilidade à população, pois as vacinas serão entregues em etapas, visando atender todos os grupos estabelecidos segundo os protocolos do Ministério da Saúde. É um processo longo, mas que deve trazer paz e esperança para todos. A colaboração da população continua sendo fundamental, com o uso da máscara e álcool gel, lave bem as mãos, além de evitar aglomerações”, avalia a Prefeita Margot Pioli.