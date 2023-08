ANEEL inicia entrevistas de consumidores para o Prêmio IASC

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Pesquisa é realizada anualmente desde 2000 e retrata a opinião dos consumidores sobre as distribuidoras

Conforme divulgado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), está prevista para o período de 02 de agosto a 02 de novembro deste ano, a aplicação de questionários, através de entrevista presencial conduzida pela Qualitest Inteligência em Pesquisa. No total, serão realizadas entrevistas com 28.588 consumidores em todo o país.

De acordo com os procedimentos adotados em 2020, 2021 e 2022, os entrevistadores da Qualitest continuarão observando todas as cautelas sanitárias recomendadas durante a pandemia, tais como uso obrigatório de máscara, distanciamento dos respondentes e uso de álcool em gel.

A Agência instituiu o Prêmio IASC (Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor), para destacar as distribuidoras mais eficientes na percepção do consumidor. As empresas vencedoras recebem um troféu, um certificado e um selo de qualidade, o qual pode ser usado no material de divulgação. Neste ano, a DME Distribuição conquistou o terceiro lugar na categoria Sul e Sudeste acima de 30 mil até 400 mil unidades consumidoras.

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa e para checagem de dados do entrevistador, o consumidor pode entrar em contato pelo telefone 167 da ANEEL.