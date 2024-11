Aos 45 anos, Grupo Bom Pastor entra no conceito de Multiassistência

O Grupo Bom Pastor se tornou uma referência em planos funerários através da humanização nos atendimentos às famílias. Agora, toda essa experiência de humanização e amparo será utilizada para oferecer serviços essenciais ao dia a dia das pessoas através do conceito “Multiassistência”.

A multiassistência é um conjunto de serviços assistenciais oferecidos por uma única empresa para atender diversas finalidades.

Segundo o diretor de marketing do Grupo Bom Pastor, Guilherme Pereira, “a multiassistência do Grupo Bom Pastor é como uma ‘caixa de ferramentas’ de serviços. Em um único plano, você pode contratar assistências médicas, veterinárias, veiculares e muito mais”, explica.

Este conceito vem para preencher uma carência existente em grande parte da população, oferecendo serviços de qualidade a preços acessíveis para quem não possui planos de saúde, seguro veicular ou convênio veterinário.

