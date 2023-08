Apagão atinge Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um apagão atingiu todas as regiões do Brasil na manhã desta terça-feira (15). Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), uma ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional (SIN) interrompeu 16 mil megawatts (MW) de carga.

Segundo o órgão, a interrupção ocorreu devido à abertura da interligação Norte-Sudeste. As causas da ocorrência continuam sendo apuradas.

A recomposição foi iniciada em todas as regiões e, até às 9h16, seis mil MW já foram recompostos, informou a ONS.

O apagão começou a ser registrado nos sistemas do ONS exatamente às 8h31 no horário de Brasília – quando é interrompido o tradicional aumento da carga do sistema elétrico. Em dez minutos, a carga do sistema elétrico brasileiro caiu 25,9%.

A DME Distribuição informa que a interrupção não programada ao fornecimento de energia elétrica, afetou vários circuitos da rede elétrica, provocando falta de energia em Poços de Caldas que estão sendo restabelecidas. Mais de 7 mil unidades consumidoras ficaram sem energia elétrica, provocando falta de energia em parte da zona leste, parte da zona oeste e parte da região central da cidade.

Como a distribuidora pertence ao Sistema Interligado Nacional (SIN) houve alguma ocorrência de maiores proporções no país, o que oscilou o Sistema.

Conforme estabelecido pelo ONS (Operador Nacional do Sistema), quando isso acontece, atua o Esquema Regional de Alívio de Carga, para desligar alguns dos alimentadores existentes preventivamente. O fornecimento já está sendo normalizado na cidade.