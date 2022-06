Aplicação da vacina contra Covid-19 continua nas escolas de Poços de Caldas

Amanhã (03), segue a aplicação da vacina contar COVID-19 nas escolas de Poços.

Serão contempladas o Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza, a Escola Municipal Wilson Hedy Molinari, o CEI Lápis de Cor, o CEI Aureliano Miranda de Carvalho e a Escola municipal José Mamud Assan.

Os pais ou responsáveis pelos alunos foram avisados previamente e tiveram que assinar um termo de autorização para que as crianças fossem imunizados.

Cronograma:

03/06 – Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza / Escola Municipal Wilson Hedy Molinari / CEI Lápis de Cor / CEI Aureliano Miranda de Carvalho / Escola municipal José Mamud Assan

