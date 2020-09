Após uma semana de combate, incêndio em Andradas é apagado

A chuva que caiu no último final de semana auxiliou o trabalho do Corpo de Bombeiros

Alice Dionisio | 13h

O incêndio que começou há uma semana, na Serra do Caracol, em Andradas, foi controlado no final da tarde de ontem (20). Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas atingiram cerca de 500 hectares.

Durante os sete dias de combate, os militares contaram com o apoio de voluntários e servidores da prefeitura. Foi necessária a utilização de aeronaves, que lançavam água nas áreas afetadas e também ajudava no deslocamento dos bombeiros.

Ainda de acordo com os militares, as principais dificuldades foram a mata densa e o relevo muito íngreme.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerias reforça que provocar incêndio florestal é crime ambiental, com pena de 2 a 4 anos de prisão.

