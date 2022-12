Apreensão de drogas no bairro Aparecida

Ontem, dia 8, a Polícia Militar realizou patrulhamento e operação policial em uma casa na rua Juscelino Barbosa no bairro Aparecida. Ao perceber a chegada da Polícia, o menor infrator, um jovem de 16 anos, evadiu do local saltando o muro de uma residência chegando a invadir essa casa. Os militares conseguiram prender o menor que estava em posse de duas pochetes na cor preta contendo em seu interior 50 pedras de crack, 21 papelotes de cocaína, 02 tabletes de maconha, 01 aparelho de celular Nokia na cor preta, além de R$ 138,00 (Cento e trinta e oito reais) em dinheiro. O menor recebeu voz de apreensão em flagrante delito e foi encaminhado à UPA e posteriormente para a Delegacia juntamente com o material apreendido.

