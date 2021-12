Apresentação do comprovante de vacinação contra covid se torna obrigatório a partir de hoje (10)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Considerando a alta cobertura vacinal dos moradores de Poços e os eventos festivos de final do ano que atraem turistas, o Comitê Extraordinário COVID-19, publicou uma resolução na última semana, determinando que a rede hoteleira e organizadores de eventos públicos e privados que ocorram em ambiente fechado (exemplo: shows, festas de formatura, casamento, aniversários) devem exigir o comprovante de vacinação contra a COVID-19.

A medida tem como principal objetivo, minimizar a circulação do vírus da COVID-19 na cidade.

A comprovação da imunização contra a COVID-19 deverá ser feita com a apresentação da carteira de vacinação recebida no ato do recebimento do imunizante ou do Certificado Nacional de Vacinação, obtido através do aplicativo “Conecte-SUS Cidadão”, disponível para Android e iPhone.

Vale destacar, que não será exigido o comprovante de vacinação para os restaurantes, lanchonetes, bares, pizzarias, hamburguerias, padarias e similares; igrejas e templos de qualquer natureza(missas, cultos, batizados, casamentos, crismas); parques públicos e privados, pontos turísticos públicos e privados e piscinas de clubes sociais e esportivos, inclusive o uso de vestiários, banhos e saunas; porém os protocolos determinados pela resolução publicada no dia 19 de outubro, devem ser seguidos, como, uso de máscara, disponibilidade de álcool em gel 70% (nas estradas, saídas, caixas, mesas e banheiros), higienização e posterior desinfecção de objetos e áreas de uso comum e disponibilização de cartaz informativo, na porta do estabelecimento comercial ou prestador de serviços, contendo protocolos sanitários vigentes.

Dúvidas devem ser sanadas pelo e-mail: covid19pc@gmail.com

Denúncia devem ser realizadas pelo Eouve, ouvidoria (0800-283-0324) ou e-mail do comitê (covid19pc@gmail.com).