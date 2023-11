Aprovada novas tarifas para os serviços de táxi

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas publicou no Diário Oficial do município o Decreto, 14.413, que estabelece novas tarifas para os serviços de táxi no município. A medida foi tomada após considerações da legislação em vigor, concessões do Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de Poços de Caldas e aprovação da Comissão Municipal de Transporte Público e Tarifas Correlatas, em reunião realizada no dia 12 de setembro de 2023.

As novas tarifas ficam previstas da seguinte forma:

Bandeira 1: R$ 4,91 (quatro reais e noventa e um centavos)

Bandeira 2: R$ 6,57 (seis reais e cinquenta e sete centavos)

Hora Parada: R$ 16,02 (dezesseis reais e dois centavos)

Bandeirada: R$ 8,22 (oito reais e vinte e dois centavos)

Estas novas tarifas visam adequar o valor dos serviços de táxi às necessidades locais e garantir uma remuneração justa aos profissionais do setor, considerando, aspectos como custos operacionais, combustíveis e manutenção dos veículos.

O decreto entra em vigor a partir dos dados de sua publicação, buscando fornecer transparência e clareza à população e aos taxistas sobre as mudanças nos valores. A Secretaria Municipal de Defesa Social, representada por Rafael Tadeu Conde Maria, destaca a importância dessas atualizações para a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à comunidade.

Para o secretário de Defesa Social, Rafael Tadeu Conde Maria, é importante que os usuários estejam cientes das mudanças nas tarifas ao utilizar os serviços de táxi no município, e cabe a nós garantirmos que os ajustes sejam realizados de forma justa e transparente para ambas as partes envolvidas.