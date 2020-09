Caminhão carregado com batatas tomba e tem carga saqueada na BR 459

Um caminhão carregado com sacos de batata tombou na tarde de ontem (27), na BR 459, no município de Caldas. O motorista seguia de Poços de Caldas para o Rio de Janeiro, quando perdeu o controle ao fazer uma curva no quilômetro 26,9.

O rapaz de 23 anos, que conduzia o caminhão, teve ferimentos leves e foi levado para a Santa Casa de Caldas.

No local do acidente, três pessoas foram flagradas saqueando a carga. Elas foram presas em flagrante delito pelo crime de furto e encaminhadas para a Delegacia da Polícia Civil de Poços. Os fardos de batata foram devolvidos ao proprietário da carga.

O caminhão foi removido do local pelo guincho conveniado com a PRF, uma vez que obstruía parcialmente a pista. O transbordo da carga foi realizado pela seguradora.

