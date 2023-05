APS e Alcoa inauguram mais uma Floresta de Bolso em Poços de Caldas (MG)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na última segunda-feira, dia 15 de maio, foi inaugurada uma Floresta de Bolso no local. Esta é a oitava edição deste importante projeto, conduzido pela Associação Poços Sustentável (APS), com a parceria da Alcoa Foundation, que tem como objetivo plantar árvores nas localidades onde a Alcoa tem operações. Também foram parceiras a Alcoa Poços de Caldas e as Escolas Sete de Setembro COC e Estadual Dr. João Eugênio de Almeida, cujos alunos ajudaram convidados e idosos atendidos pela instituição no plantio das 100 mudas de árvores de espécies nativas.

“A Floresta de Bolso é um dos nossos projetos mais importantes, que traz forte impacto positivo para as pessoas e o meio ambiente”, explicou Terezinha Couto, diretora Executiva da APS. “A escolha do Lar dos Velhinhos levou em conta não só a proximidade com o Parque Ambiental como a área maravilhosa que a instituição tinha para a implantação do projeto. Foi um casamento perfeito, que garantirá muitos benefícios aos idosos, que gostam de estar

próximos da natureza”.

Fernanda Ferrante, gerente da Mineração da Alcoa Poços de Caldas, destacou a importância de abrir as comemorações dos 30 anos do Parque Ambiental com a inauguração de mais uma Floresta de Bolso. “O nosso Parque Ambiental tem contribuído muito com este projeto, fornecendo as mudas de árvores nativas produzidas no Viveiro”, destacou. “Celebrar seu aniversário ajudando a formar um espaço tão importante para o lazer e qualidade de vida dos idosos e a despertar a consciência ambiental dos jovens alunos das escolas participantes é motivo de muita alegria para todos nós da Alcoa”.

Os alunos, além de ajudarem no plantio, ainda receberam Diploma de Guardião e Guardiã da Floresta de Bolso, como incentivo para cuidarem do local. “Participar deste projeto foi de extrema importância para os nossos alunos, para que eles pudessem colocar em prática o que aprendem na teoria”, ressaltou Maria Edwiges Faion Bergamasco, professora da Escola Sete de Setembro COC.

Sobre as Florestas de Bolso

As Florestas de Bolso tem como objetivo criar nichos de floresta que proporcionem mais conforto térmico à microrregião onde ela for implantada, recriando uma paisagem mais orgânica e integrada ao ambiente urbano. Também promove a alteração da percepção da importância das florestas nas comunidades/bairros, fomentando o cuidado com a natureza entre os estudantes e moradores/comunidade, além de embelezar a cidade, proporcionar àsvpessoas todos os benefícios das árvores, como melhor qualidade do ar.

Coordenado pela Associação Poços Sustentável (APS) e apoiado pela Alcoa Foundation, o projeto teve início em 2017, quando foi implantada a primeira Floresta de Bolso entre os bairros Santa Ângela e Vitória, em Poços de Caldas (MG). O local já transformou em um importante espaço de lazer e prática de exercícios físicos, com toda infraestrutura, além de proporcionar um visual mais bonito para o bairro. Foram ainda implantadas mais seis Florestas de Bolso em Poços de Caldas e uma em Andradas (MG), no final do ano passado.

