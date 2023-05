Arraiá na Praça abre credenciamento para cervejarias artesanais

Alice Dionisio

A Secretaria Municipal de Turismo abriu o período de credenciamento de cervejarias artesanais para o Arraiá na Praça, festa junina que acontece de 22 a 25 de junho no Parque Municipal Antonio Molinari, zona oeste da cidade.

Constitui objeto do edital a concessão de autorização de uso a título precário de espaço público

para exploração comercial de um espaço para montagem de tenda/barraca, a título precário, mediante contrapartida.

Cada interessado será responsável pela montagem e desmontagem de sua barraca e deverá se enquadrar na legislação específica e nas normas de vigilância sanitária. Também deverá decorar a barraca com tema de festa junina.

Outras informações podem ser obtidas na Secretaria de Turismo (rua Francisco Faria Lobato, 416, centro), das 11h às 17h, ou pelo telefone (35) 3697-2305.

