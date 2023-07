ARROZ COM LEGUMES E PERNIL COM LIMÃO & BOLINHOS DE CASTANHA DO PARÁ

INGREDIENTES DO ARROZ

6 xícaras de chá de arroz cozido

½ xícara de chá de abobrinhas italianas em cubinhos

½ xícara de chá de cenouras em cubinhos

½ xícara de chá de vagem picada bem fino

½ pimentão amarelo em tirinhas

½ pimentão vermelho em tirinhas

½ xícara de chá de farinha de mandioca torrada

1 pimenta dedo de moça picada

1 cebola em cubos

Sal e azeite de oliva a gosto

INGREDIENTES DO O PERNIL

1,2 kg. de pernil de porco em um só pedaço

2 limões

Sal, alho em pó e cebola em pó a gosto

PARA O MOLHO

Sal, limão, azeite de oliva e alho picado

PREPARO

Tempere o pernil com sal, limão, deixe marinar por três horas, Grelhe em frigideira até dourar dos dois lados, leve ao forno brando para terminar o cozimento e Fatie bem fininho. Refogue os legumes começando pela cebola, alho, os demais ingredientes deixando por último os pimentões que devem ficar ao dente, misture o arroz e cozinhe até aquecer bem.

Sirva o arroz acompanhado de finas fatias de pernil tudo regado com o molho de limão acompanhado de folhas verdes.

INGREDIENTES DOS BOLINHOS

2 xícaras de chá de farinha de trigo

2 xícaras de chá de açúcar refinado

½ xícara de chá de óleo vegetal

1 xícara de chá de castanhas do Pará trituradas

1 colher de sopa de fermento em pó

2 ovos

1 xícara de chá de ameixas pretas em calda

20 forminhas de papel tipo cupcake

Açúcar de confeiteiro ou marshmallow a gosto

PREPARO

Bata o bolo normalmente começando pelos líquidos depois farinha, castanha do Pará, por último o fermento, distribua nas forminhas, coloque uma colher de café de ameixa em calda em cada um, asse em forno médio e decore com marshmelow e açúcar de confeiteiro

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.