BOLO DE ABOBRINHA & BOLACHINHAS DE AMEIXA EM CALDA

INGREDIENTES DAS ABOBRINHAS

2 xícaras de chá de leite

2 xícaras de chá de farinha de trigo

½ xícara de chá de óleo vegetal

2 ovos

1 pimentão vermelho picado

1 colher de sopa de fermento em pó

1 kg. de abobrinhas italianas pequenas fatiadas

200 gr. de peito de peru defumado picado

2 tomates sem sementes picados

1 cebola pequena picada

Sal, salsinha, óleo vegetal, azeite de oliva e pimenta dedo de moça picada a gosto

PREPARO

Misture a farinha e o fermento em uma bacia, bata no liquidificador os ovos, óleo, leite, alho, sal e em seguida junte a metade dos líquidos com a farinha e fermento, bata rapidamente o embutido de peito de peru com o restante dos líquidos somente na função pulsar e junte tudo.

Prepare uma espécie de salada com tomate, pimentão, cebola, salsinha, sal e azeite.

Distribua parte da massa em assadeira untada e mote camadas de abobrinhas fatiadas mais a salada, finalize com massa e asse em forno quente até dourar.

Sirva aos pedaços acompanhado de salada verde.

INGREDIENTES DAS BOLACHINHAS

3 xícaras de chá de farinha de trigo

½ xícara de chá de açúcar mascavo

½ xícara de chá calda de ameixa preta seca

3 ovos

100 gr. de manteiga

1 colher de sopa de fermento em pó

1 pitada de sal, uvas passas e chocolate branco para decorar

PREPARO

Misture os ovos batidos com a calda de ameixas, açúcar mascavo, manteiga, a farinha já misturada com fermento e a pitada de sal, sove manualmente até obter uma massa lisa. Faça bolinhas, achate com o dedo coloque uma uva passa no centro de cada uma, asse até dourar e decore com chocolate derretido a seu gosto.