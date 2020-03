Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES do pão com batata

1 xícara de chá de leite morno

50 gr. de fermento biológico

1 xícara de chá de água morna

4 colheres de sopa de azeite de oliva

3 batatas grandes cozidas em rodelas grossas

1 colher de sopa rasa de açúcar

3 ovos

20 gr. de alho frito

1 kg. de farinha de trigo (aproximadamente)

Sal a gosto

PREPARO

Grelhe as rodelas de batatas em azeite de oliva até dourarem e amasse grosseiramente. Dissolva o fermento no açúcar, coloque os ovos e bata até homogeneizar, junte o leite e a água mornos, o azeite, o alho torrado, corrija o sal, vá acrescentando farinha e misturando até que possa passar para a bancada e sovar vigorosamente até o ponto de pão, então é hora de misturar as batatas quebradas, cortar em bolas, enrolar cada pão, deixar crescer coberto com pano e assar.

INGREDIENTES das almondegas

500 gr. de peito de frango moído

200 gr. de bacon moído

4 dentes de alho picado

½ xícara de chá de farinha panko

1 colher de sopa rasa de páprica picante

1 pimenta dedo de moça picada

1 ovo

Sal, pimenta do reino moída e salsinha a gosto

PREPARO

Amasse bem todos os ingredientes, faça bolinhas e grelhe em frigideira anti aderente até dourar, termine o cozimento no molho e sirva com o macarrão de sua preferência acompanhado desses pães especiais.