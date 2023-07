Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

FORNADA DE CARNE COM PINHÃO & CREMOSO DE CHOCOLATE

INGREDIENTES DA FORNADA

500 g. de carne bovina moída

1 cebola picada

1 colher de sopa de alho picado

1 xícara de chá de abobrinhas picadas

1 maço de folhas de espinafre

1 xícara de chá de pinhão cozido e descascado

4 ovos grandes batidos

Sal, óleo vegetal, cebolinha e salsinha a gosto

PREPARO

Refogue cebola e tomate em frigideira grande junte a carne, cozinhe misturando até que carne mude a cor, adicione espinafre já refogado, os pinhões e salsinha, cubra com as cebolinhas, regue tudo com os ovos batidos e leve ao forno para assar até começar a dourar.

INGREDIENTES DA SALADA QUE ACOMPANHA

½ cebola roxa fatiada

1 xícara de chá de pimentão amarelo em tiras

1 xícara de chá de pimentão vermelho em tiras

1 xícara de chá de pepino sem sementes picado

1 xícara de chá de tomatinhos amarelos cortados ao meio

1 xícara de chá de tomatinhos vermelhos cortados ao meio

1 xícara de chá de milho verde cozido e debulhado

3 limões

Sal, mel, suco de limão, azeite de oliva e queijo ralado a gosto

PREPARO

Basta misturar tudo

INGREDIENTES DO CREMOSO DE CHOCOLATE

350 g. de chocolate meio amargo em barras

½ xícara de chá de chocolate em pó

4 gemas de ovos

1 litro de leite

1 xícara de chá de açúcar refinado

2 colheres de sopa de café solúvel

2 colheres de sopa de essência de baunilha

3 colheres de sopa de licor de ervas

PREPARO

Ferva o leite, derreta o chocolate no leite. Junte as gemas batidas com um pouco de leite, junte todos os demais ingredientes e cozinhe até engrossar. Distribua em taças e leve à geladeira por três horas.