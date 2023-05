SOPA DE LENTILHA COM JOELHO SUÍNO & TORTA FOLHADA DE MAÇÃ COM CARAMELO

INGREDIENTES DA SOPA

300 gr. de lentilha cozida

1 kg. de joelho de porco fatiado

2 tomate maduros picados

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

1 xícara de chá de cenouras picadas

2 xícaras de chá de abobrinhas picadas

2 xícaras de chá de repolho picado

½ xícara de chá de salsão picado

Sal, pimenta dedo de moça e azeite de oliva a gosto

PREPARO

Cozinhe a lentilha somente em água e bata a metade no liquidificador. Cozinhe o joelho de porco em água até amaciar. Refogue alho, cebola, tomate e salsão, adicione uma xícara de água e deixe cozinhar, junte lentilha batida e inteira, joelho cozido abobrinha e repolho, corrija o sal e ferva até se fundirem os sabores. Controle a cremosidade com mais água a seu gosto

INGREDIENTES DA TORTA

1 massa folhada no tamanho de uma pizza

1 kg. de maçãs gala descascadas e fatiadas

2 xícaras de chá de açúcar cristal

1 xicara de chá de água

PREPARO

Abra a massa em uma assadeira de pizza e asse até começar a dourar. Em uma panela aqueça o açúcar até a cor de caramelo, junte a água e cozinhe mexendo até dissolver, junte as maçãs e cozinhe até começar a amaciar, retire as maçãs e volte a calda ao fogo para engrossar em ponto de calda.

PARA O CREME

1 litro de leite

1 ½ xícara de chá de açúcar cristal

1 gema de ovo

1 colher de sopa de amido de milho

Amêndoas torradas trituradas a gosto

PREPARO

Cozinhe o leite, açúcar e gema até ferver, engrosse com amido de milho dissolvido em leite até o ponto de creme.

MONTAGEM

Cubra a massa com o creme, distribua as fatias de maçãs e leve à geladeira. Sirva Regado com a própria calda caramelo que restou.

