CALDO DE COUVE COM BACALHAU & COOKIES CROCANTES

INGREDIENTES DO CALDO

750 gr. de batatas cozidas e batidas no liquidificador

750 gr. de batatas cozidas e amassadas no garfo

2 xícaras de chá de bacalhau picado

2 xícaras de chá de pimentão vermelho em cubos pequenos

½ cebola picada

4 dentes de alho picados

1 tomate picado

2 xícaras de chá de couve picada

Sal, salsinha, azeitona e azeite de oliva a gosto

PREPARO

Cozinhe um quilo e meio de batatas descascadas. Bata a metade no liquidificador, amasse a outra metade no garfo e reserve a água de cozimento para dar a textura desejada no caldo. Refogue alho, cebola e tomate em caçarola grande junte s duas batatas, amassada e batida, deixe subir fervura e junte a couve.

Em outra panela menor refogue alho, cebola, pimentão e o nosso bacalhau até amaciar.

Sirva o caldo com o refogado de bacalhau por cima acompanhado de um pão tostado.

INGREDIENTES DOS COOKIES

100 gr. de chocolate meio amargo em barras derretido

2 xícaras de chá de nozes picadas

1 xícara de chá de farinha de trigo

½ xícara de chá de açúcar refinado

1 colher de sopa de manteiga

1 ovo

1 colher de sopa de essência de baunilha

1 colher de sobremesa de fermento em pó

½ xícara de chá de castanha do para picada

½ xícara de chá de amêndoas torradas

½ xícara de chá de cranberry

PREPARO

Bata o ovo, misture a farinha e açúcar, junte todas as castanhas e cranberry, misture a manteiga no chocolate derretido, misture tudo arrume em colheradas modestas em assadeira de forma à não encostarem umas nas outras e asse até começar a dourar.