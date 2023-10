Coxinha da asa com geleia de laranja & Pavê de cooks de chocolate

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES DAS COXINHAS

1 kg. de coxinhas da asa (drumets)

1 xícara de chá de suco de laranja

1 colher de sopa de raspas de laranja

2 colheres de sopa de ketchup

½ xícara de chá de geleia de laranja

1 colher de sopa de páprica picante

4 colheres de sopa de shoyu

2 dentes de alho ralados

Sal e pimenta dedo de moça picada a gosto

INGREDIENTES DO ACOMPANHAMENTO

1 kg. de batatas cozidas e descascadas

1 colher de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de azeite de oliva ou óleo vegetal

1 maço de brócolis

Sal, alho e alecrim a gosto.

PREPARO

Tempere as coxinhas com a mistura de sal, alho, páprica, pimenta, ketchup, o suco e raspas da laranja, a geleia, deixe marinar por duas horas e asse em forno médio até dourar.

Salteie as batatas já cozidas em frigideira com manteiga, azeite e alecrim até dou-rarem em todos os lados.

Sirva as coxinhas acompanhadas das batatas e brócolis refogado em alho e óleo.

INGREDIENTES DO PAVÊ

500 ml. de creme de leite fresco

300 g. de cream cheese em temperatura ambiente

300 g. de cooks de chocolate de boa qualidade

1 colher de sopa de chocolate em pó

½ xícara de chá de açúcar de confeiteiro

1 colher de sopa de café solúvel em pó

PREPARO

Bata em batedeira, o creme de leite, o creame cheese, chocolate em pó e café solú-vel.

Monte o pavê em taças individuais ou em travessa grande, intercalando cooks e creme resultado da mistura.

“Eu garanto o resultado é surpreendente”!