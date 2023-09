Panqueca de carne com espinafre & Bolo de amendoim com caramelo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES DA MASSA DE PANQUECA

1xícara de chá de farinha de trigo

1 ½ xícara de chá de leite

2 ovos

2 colheres de sopa de azeite ou óleo vegetal

Sal a gosto

INGREDIENTES DO RECHEIO

500g. de carne bovina moída

1 cebola pequena picada

1 colher de sopa de alho picado

1 xícara de chá de molho de tomate

2 colheres de sopa de shoyu

1 xícara de chá de cenoura ralada

1 xícara de chá de água

Sal, espinafre, pimenta dedo de moça, óleo vegetal e molho vermelho a gosto

PREPARO

Refogue o recheio em pouco óleo começando pela cebola e alho, cenoura, carne, shoyu, pimenta, espinafre, água e cozinhe até a carne amaciar, menos o molho que vai no final banhando as panquecas depois de prontas, junte

Bata os ingredientes da massa deixe descansar por alguns minutos para baixarem as bolhas e frite em frigideira ante aderente filetada com óleo.

Enrole as panquecas com o recheio e sirva acompanhada de purê de batatas e regadas com o molho.

INGREDIENTES DO BOLO

2 xícaras de chá de farinha de trigo

2 xícaras de chá de açúcar refinado

3 ovos

1/3 de xícara de chá de leite

½ xícara de chá de óleo vegetal

1 xícara de chá de amendoim torrado e processado

1 colher de sopa de fermento em pó

PREPARO

Bata o bolo manualmente começando pelos ovos, óleo, farinha, leite, amendoim processado, fermento e asse em forno médio.

Sirva o bolo regado com a calda.

INGREDIENTES DA CALDA DE CARAMELO

1/2 xícara de chá de açúcar cristal

1 xícara de chá de leite

PREPARO

Derreta o açúcar até o ponto de caramelo, junte o leite e cozinhe mexendo até obter a calda.