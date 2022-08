Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

PIZZA & TORTA DE PERA & BERINJELA COM VINAGRETE

INGREDIENTES DA TORTA DE PERAS

PARA MASSA

2 ½ xícaras de chá de farinha de trigo

200 g. de margarina

½ xícara de chá de açúcar refinado

1 colher de sopa de fermento em pó

2 ovos

PARA O RECHEIO

4 peras descascadas e fatiadas

1 xícara de chá de açúcar

1 ½ xícara de chá de água

INGREDIENTES DO CREME

1 lata de creme de leite sem o soro

1 xícara de chá de açúcar mascavo

2 ovos

1/3 de xícara de chá de farinha de amêndoas

50 ml de licor de amêndoas (amareto)

PREPARO

Cozinhe os ingredientes do recheio até amaciar e deixe esfriar. Prepare a massa, distribua em uma assadeira de fundo removível e asse até dourar levemente. Distribua as peras em toda a extensão, bata os ingredientes do creme em liquidificador, cubra tudo com o creme ainda líquido, asse em forno médio até dourar e sirva gelada.

INGREDIENTES DA BERINJELA

4 berinjelas tamanho médio cortas ao meio no sentido do comprimento

1 tomate picado

1 cebola picada

½ xícara de chá de presunto picado

Sal, mozarela ralada e azeite de oliva a gosto

PREPARO

Retire parte dos miolos das berinjelas complete com os ingredientes misturados, cubra com mozarela e asse até dourar.

INGREDIENTES DA PIZZA

10 g. de fermento biológico seco

1 colher de sobremesa rasa de açúcar

1 ½ xícara de chá de farinha de trigo (aproximadamente)

1 colher de sopa de azeite de oliva

½ xícara de água morna

Sal a gasto

PREPARO

Misture o fermento com açúcar, sal e azeite, junte a água e adicione farinha aos poucos misturando até soltar da bacia, sove bem, cubra com um pano e espere crescer. Abra bem fina com auxílio de rolo, cubra com molho de tomate e mozarela e asse no forno quente sobre papel manteiga untado com azeite em cima de uma pedra aquecida.