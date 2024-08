Associação de Diabéticos de Poços de Caldas inaugura sede própria na cidade

ADPC contará com um local físico e equipe multidisciplinar para atendimento exclusivo de diabéticos

No dia 16 de agosto, a partir das 10:00h, a Associação de Diabéticos de Poços de Caldas (ADPC) irá inaugurar sua sede física em parceria com a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Saúde e Secretaria de Promoção Social.

Localizada à rua Oliveira, nº 102, no bairro Jardim dos Estados, o espaço contará com atendimentos especializados e direcionados aos pacientes diabéticos tipo 1 e 2, tais como nutricionista, endocrinologista, enfermeiro, fisioterapeuta, assistente social e psicólogo, tudo de forma gratuita para a população poços-caldense.

“Termos uma um local nosso é muito importante, tendo em vista que, lutamos há anos pelos direitos dos diabéticos. Com a sede, conseguiremos aprimorar o trabalho que já vem sendo feito, mas agora com profissionais especializados, atendimento humanizado e maior credibilidade.” relata Bianca Prado, Coordenadora do projeto Diabetes e você.

A Associação, até então, contava apenas com um grupo virtual, onde haviam trocas de informações, insumos, além de uma grande corrente de empatia, sempre visando a ajuda pelo próximo.

“Toda vez que a gente se sente inseguro, queremos ir para a casa. Nossa sede é onde o diabético vai encontrar segurança e acolhimento. Após dezessete anos, teremos um local onde poderemos ajudar de forma efetiva. Fornecer educação em diabetes é a nossa maior missão. Tudo isso é uma grande realização”. Declara Lais de Faria Fernandes Magalhães, Presidente da ADPC.

História da Associação de Diabéticos de Poços de Caldas

A Formação de um grupo determinado a se organizar e levar à diante a ideia de registrar uma Associação levou aproximadamente dois anos de amadurecimento.

Neste período, em 2005, fizeram uma reunião na Associação de Diabetes Juvenil (ADJ) em São Paulo, com pais e crianças, grupo este organizado pela Liliana e o Cleiton (pais de um menino diagnosticado a pouco tempo, na época).

O grupo teve a oportunidade de se reunir com a então Presidente da ADJ, Graça Câmara, que passou a eles ○ Estatuto daquela instituição e os encorajou a continuar.

A sede foi estabelecida na casa da Nanci Saquelli – idealizadora da Associação e mãe de uma criança diabética tipo 1 – desde a fundação em 2007. Porém o local era usado somente para recebimento de doações, algumas reuniões e recebimentos de correspondências.

Paralelo a isso, a ADPC criou um grupo online, onde mantém contato com diabéticos, ajudando o máximo possível dentro das suas condições.

Serviço

Evento: Inauguração da sede da Associação de Diabéticos de Poços de Caldas

DIA: Sexta-feira, 16 de agosto de 2024.

HORÁRIO: a partir das 10:00 horas

LOCAL: Rua Oliveira, nº102 – Jardim dos Estados

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.